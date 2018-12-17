الدفاع المدني ينقذ عائلة حاصرتها النيران داخل منزلها في بغداد الجديدة

الخليج 365/ بغداد
افاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني انقذت عائلة حاصرتها النيران في منزلها شرقي العاصمة.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ العائلة المكونة من اربعة افراد واخماد النيران"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاع الحريق لم تعرف لغاية الان".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
افاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني انقذت عائلة حاصرتها النيران في منزلها شرقي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مخزن للاخشاب يضم فيه غرفة تتخذها عائلة مسكنا لها في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، والتي كانت محتجزة وسط النيران".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ العائلة المكونة من اربعة افراد واخماد النيران"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاع الحريق لم تعرف لغاية الان".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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