‏نائب يغرد بشأن يهود العراق

الخليج 365/ بغداد
غرد النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، بشأن يهود العراق، فيما انتقد قيام البعض باتهامهم بالخونة سابقا ومدحهم الان.
وقال الشيخ علي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في موقع تويتر وتابعتها الخليج 365، انهم "كانوا مسالمين قدماء محبين للعراق وشعبه، تجاراً، أدباء، فنانين، أصحاب ذوق رفيع، فاتهمهم البعض وخوَّنهم وهجم عليهم وفرهدهم وصادر أموالهم واستولى على بيوتهم وطردهم من بلدهم الأم".
واضاف "في هذه الأيام يستذكر البعض يهود العراق ويقول عنهم (كانوا جيدين)"، متسائلا "من هم غير الجيدين اذا".
غرد النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، بشأن يهود العراق، فيما انتقد قيام البعض باتهامهم بالخونة سابقا ومدحهم الان.
وقال الشيخ علي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في موقع تويتر وتابعتها الخليج 365، انهم "كانوا مسالمين قدماء محبين للعراق وشعبه، تجاراً، أدباء، فنانين، أصحاب ذوق رفيع، فاتهمهم البعض وخوَّنهم وهجم عليهم وفرهدهم وصادر أموالهم واستولى على بيوتهم وطردهم من بلدهم الأم".
واضاف "في هذه الأيام يستذكر البعض يهود العراق ويقول عنهم (كانوا جيدين)"، متسائلا "من هم غير الجيدين اذا".
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