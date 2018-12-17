الخليج 365/ بغداد
اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن وصول ممثل الامم المتحدة في العراق الجديد الى بغداد.
يذكر ان ممثل الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش التقى قبل انتهاء مهامه بالمسؤولين العراقيين وحثهم على ضرورة الاسراع بحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية.
اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن وصول ممثل الامم المتحدة في العراق الجديد الى بغداد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الرئيس الجديد لبعثة الامم المتحدة في العراق سعادة جنين هينس بلاسخارت وصلت الى العاصمة بغداد".
واضافت ان "رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عبد الرحمن الحسيني كان في استقبال بلاسخارت".
يذكر ان ممثل الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش التقى قبل انتهاء مهامه بالمسؤولين العراقيين وحثهم على ضرورة الاسراع بحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية.
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