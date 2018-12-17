الهجرة تعلن عودة ٥٢٨ نازحآ من مخيمات النزوح لمناطق سكناهم في القائم

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن عودة ٥٢٨ نازحا من مخيمات النزوح لمناطق سكناهم في القائم، مبينة انه تم نقل الأسر العائدة بباصات بالتعاون مع وزارة النقل.

وقال مدير قسم محافظات الفرات الأوسط بدائرة شؤون الفروع عامر عباس صغير، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت اعادة ٥٢٨ نازحا بما يقارب ١١٣ أسرة نازحة من مخيمات النزوح في بزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار".



واضاف انه "تم نقل الأسر العائدة بباصات بالتعاون مع وزارة النقل".

وفي سياق اخر، اكد ان "كوادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار وزعت (٢,٠٠٠) الفي حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة الساكنة في مخيمات بزيبز في المحافظة".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في 15 شباط 2018، عن عودة 320 أسرة نازحة لديارهم في القائم وعزيز بلد بمحافظتي الأنبار و صلاح الدين "استجابة لرغبتهم".

