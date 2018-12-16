عضو بمجلس امناء شبكة الاعلام: قرار القضاء اعاد للشبكة حيويتها

الخليج 365/ بغدادثمن عضو في مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، الاحد، قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة مجلس الامناء الى مهام عملهم والغاء قرار اتخذه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، مشيرا الى أن القرار اعاد للشبكة حيويتها وسد الفراغ القانوني والمهني الذي نشأ بسبب الأمر الديواني للعبادي.

وقال فضل عباس فرج الله، في حديث لـ الخليج 365، إن "القرار الذي صدر عن محكمة القضاء الإداري ومن ثم تصديقه من المحكمة الإدارية العليا جاء تتويجا للجهود التي بذلناها منذ ما يقرب من عشرة أشهر في سبيل إعادة الامور الى نصابها السليم"، مبينا "أننا وخلال تلك المدة لجأنا إلى القضاء العراقي الذي طالما أثبت للجميع بأنه يعمل بمهنية عالية ولا يخضع الى اي نوع من انواع الضغوط وهو ما لمسناه ولقيناه بشكل مباشر خلال متابعتنا لمسار هذه القضية".



وأضاف أن "القرار الذي صدر يعيد للشبكة حيويتها ويسد الفراغ القانوني والمهني الذي نشأ بسبب الأمر الديواني الذي صدر مطلع هذا العام، وترك فراغا كبيرا ألقى بظلاله على عمل الشبكة وادائها وتوازنها".

وأكد فرج الله "أننا سنعمل جاهدين من أجل أن تكون شبكة الإعلام العراقي مؤسسة عراقية مميزة تحقق أهدافها المهنية المرسومة في قانونها ومدوناتها وتكون جامعة لكل العراقيين".

هذا وقررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إبطال قرارا لرئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، يتعلق بعزل مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي وعودتهم الى مناصبهم

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في 19 شباط 2018، أمرا ديوانيا بإنهاء عضوية أربعة من امناء شبكة الإعلام العراقي الذين انتهت مددهم القانونية، ووجهت حينها بفتح باب الترشيح للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح حسب القانون.

