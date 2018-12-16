عبد المهدي يدعو لأن تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار البصرة

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن محافظة البصرة عانت من الحروب ونقص الخدمات وتلوث المياه "مع انها الاولى بانتاج النفط"، داعيا لأن تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الامن الوطني عقد، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي"، مبينا أن "الاجتماع القضايا المطروحة على جدول الاعمال، وفي مقدمتها تقييم الاوضاع في محافظة البصرة من جميع ابعادها الامنية والاقتصادية والسياسية".



واكد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، ان "محافظة البصرة عانت كثيرا من الحروب ونقص الخدمات وتلوث المياه وغيرها من المشاكل المتراكمة مع انها الاولى بانتاج النفط"، مشيرا الى "اهمية تكاتف الجهود واخذ معاناة البصريين بعين الاعتبار من اجل تحسين واقعها الاقتصادي، والعمل على ان تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة ومصالح المواطنين والاستجابة للمطالب المشروعة".

وأوضح البيان، أن المجلس "ناقش أسلوب ازالة التجاوزات على الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية وتوفير الحماية لها، وكذلك التفاهم بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية الإقليم في مكافحة الجريمة بكافة اشكالها ورفع كفاءة العاملين في الاجهزة الأمنية".

