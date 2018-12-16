مكتبه: الحلبوسي توجه إلى السعودية في زيارة رسمية

الخليج 365/ بغدادتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، بحسب ما اعلنه مكتبه الاعلامي.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتوجه برفقة وفد نيابي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية؛ استجابةً لدعوة رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ".

واشار البيان الى أنه "من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وعددًا من الأمراء والمسؤولين هناك؛ لبحث سبل التعاون، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة".



وكان الحلبوسي قد أجرى اولى جولاته الاقليمية بعد تسمنه منصبه رئيسا للبرلمان قبل نحو شهرين، حيث زار عددا من الدول بينها تركيا والامارات والكويت.