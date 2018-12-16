الحكيم: الخدمات في المرحلة القادمة ستكون على رأس الاولويات

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاحد، على ان الخدمات في المرحلة القادمة ستكون على رأس الاولويات للحكومة الجديدة، فيما اشار الى ان العراق قادر ومؤهل للعب دور في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة".



واضاف المكتب، أن "الحكيم شدد على احترام سيادة العراق وابعاد العراق عن اي صراع اقليمي ودولي"، داعيا الى "اعتماد الحوار منهجا لحل الاشكاليات وتنسيق المواقف والبناء على المشتركات بما يحقق اعلى منفعة للبلدين" .

ونقل المكتب تأكيد الحكيم على ان "العراق بحكم تنوعه قادر ومؤهل للعب دور في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء"، مشيرا الى "النموذج الذي قدمه العراق في التداول السلمي للسلطة وتبادل الادوار".

وشدد الحكيم على ان "الخدمات في المرحلة القادمة ستكون على رأس الاولويات".

