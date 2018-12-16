السفارة الامريكية تصدر انذارا امنيا جديدا تزامنا مع تمديد ساعات افتتاح الخضراء

الخليج 365/ بغدادأصدرت السفارة الامريكية في بغداد، الاحد، عن انذار امني جديد تضمن عددا من التوجيهات وذلك بالتزامن مع تمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقالت السفارة في "الانذار الامني" الجديد، الذي نشرته على مواقعها الرسمية، واطلعت عليه الخليج 365، إنه و"مع الافتتاح المحدود للمنطقة الدولية (ايز) في بغداد, بدات السفارة الامريكية بروتوكولات امنية مماثلة لتلك المستخدمة في جميع انحاء بغداد خلال ساعات ايز المفتوحة".



وتضمن الانذار الامني للسفارة عدة توجيهات لمواطنيها، بينها أن "الحفاظ على مستوى أمني بما يحيط، وتوخي الحذر اثناء المرور العابر للمنطقة الدولية".

وسبق أن أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، في العاشر من الشهر الحالي، إنذارا أمنيا بشأن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على "داعش"، ودعت حينها مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق.

ويأني الانذار الامني الجديد الذي اطلقته السفارة الامريكية، بعد ساعات من أمر أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم الاحد، أمرا بتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء امام المواطنين حتى الساعة الخامسة صباحا.