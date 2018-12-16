نائب: عدم تحديد سقف زمني محدد لمباشرة عضو البرلمان ممن لديه وظيفة اخرى حالة مزرية

الخليج 365/ بغداداعتبر القيادي في تيار الحكمة النائب جاسم البخاتي، الاحد، ان عدم تحديد سقف زمني محدد لمباشرة عضو البرلمان الفائز ممن لديه منصب او وظيفة اخرى "حالة مزرية".

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "الفائزين بعضوية مجلس النواب من اعضاء المجالس المحلية او الوظائف الحكومية ينبغي ان يكون هناك سقف زمني بشهر او اثنين لمغادرة مواقعهم والتوجه للمباشرة بالبرلمان"، مبينا ان "بقاء المحافظين في مناصبهم وهم اعضاء في البرلمان فهي حالة مزرية اوصلتنا الى مرحلة المساومات وشراء الذمم".



واضاف البخاتي، ان "هذه الحالة تم لمسها بمجلس محافظة بابل وبعدها في بغداد واليوم في البصرة وقد نراها مستقبلا في محافظات اخرى بحال عدم ايجاد حل جذري لعدم تكرارها من خلال وضع سقف زمني محدد لمباشرة عضو البرلمان"، لافتا الى ان "هذه العدوى التي انتقلت الى الحكومات المحلية اصبحت مع الاسف الشديد حالة طبيعية تمارس في عملية البيع والشراء والاتفاقات تحت الطاولة لغرض شراء او استبدال محافظين ضمن الاغلبية او الاتفاقات المسبقة".

وقررت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الجمعة 14 كانون الاول 2018، تأجيل جلسة استثنائية كانت مخصصة لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس لعدم اكتمال النصاب، تزامناً مع احتشاد عشرات المتظاهرين قرب مقر المجلس.

