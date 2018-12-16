مسيرة احتجاجية ليلية وسط البصرة بعد تظاهرة قرب ديوان المحافظة

الخليج 365/ البصرةشارك عشرات المتظاهرين في مسيرة احتجاجية ليلية بعد تظاهرهم قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.

وقال مراسل الخليج 365، في البصرة إن عشرات المحتجين توجهوا بشكل جماعي بصيغة مسيرة ليلية باتجاه مركز المدينة انطلاقاً من ديوان المحافظة الجديد في منطقة المعقل، حيث كانوا يتظاهرون، مبيناً أن المشاركين في المسيرة يطالبون بإصلاح وضع الحكومة المحلية وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.



وكانت القوات الأمنية فرقت ليل يوم أمس عشرات المحتجين بعد احتشادهم قرب دار رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الواقعة في منطقة البراضعية ضمن مركز المحافظة، وقبل ذلك أضرم المحتجون النار في اطارات سيارات.