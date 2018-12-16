علاوي يدعو امير الكويت الى تشكيل لجنة عليا تتابع نتائج مؤتمر دعم العراق

الخليج 365/ بغداددعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، امير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح الى تشكيل لجنة عليا تتابع نتائج مؤتمر دعم العراق الذي عقد في بلاده شباط الماضي، فيما أكد الصباح أن الكويت لن تدخر جهداً في دعم ومساندة العراق.

وقال علاوي في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "‏‎التقى في قصر بيان بالكويت، اليوم، امير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح"، مبينا أنه "ثمن ‎في بداية اللقاء المواقف الأخوية لدولة الكويت الشقيقة اميراً وحكومةً وشعباً في دعم العراق".



واشاد علاوي "بمساندة الكويت للعراق خلال حربه ضد عصابات داعش الارهابية، خصوصا في المجالين الاغاثي والانساني"، لافتا الى أن "الكويت عقدت برعاية الامير مؤتمرا دوليا لدعم العراق في مجال الاعمار".

وأوضح علاوي انه "تمنى على الامير تشكيل لجنة عليا لمتابعة نتائج المؤتمر، بالاضافة الى المواقف الحكيمة للأمير إزاء الملفات والقضايا العربية والاقليمية".

‏‎واشار علاوي ايضا الى أن "اللقاء تطرق الى جملة من الملفات والقضايا التي تخص العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واهمية وضرورة تعزيزها تطويرها"، مؤكدا ان "العراق يمثل عامل استقرار مهم في المنطقة وان الجهود العربية والاقليمية ينبغي ان تصب باتجاه تعزيز امنه ووحدته وجهود عودته الفاعلة الى المنظومتين العربية والدولية".

‏‎من جانبه أكد امير دولة الكويت، بحسب بيان علاوي، على "عمق العلاقات التأريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين"، مؤكدا ان "الكويت لن تدخر جهداً في دعم ومساندة العراق في جميع المجالات حتى يستعيد عافيته ودوره المتميز".

يذكر أن الكويت استضافت في 12 شباط 2018، مؤتمرا دوليا لاعادة اعمار العراق، وذلك بعد نحو شهرين من اعلان الحكومة العراقية انتهاء المعارك وهزيمة تنظيم "داعش" بشكل رسمي.

ووصلت تعهدات الدول المانحة في اليوم الثالث والختامي للمؤتمر، إلى نحو 30 مليار دولار.

