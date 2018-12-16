الدهلكي يحذر من كارثة انسانية ستصيب النازحين لقطع المواد الغذائية والدوائية عنهم

الخليج 365/ بغدادحذّر النائب رعد الدهلكي، الاحد، من مغبة الكارثة الانسانية التي سيتعرض لها النازحين ازاء قطع المواد الغذائية والدوائية عنهم نتيجة خلو المخازن من المواد المخصصة لهم، محملا المسوؤلين عن هذا الملف التقصير الواضح برفد تلك المخازن وغيرها من المساعدات.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد الاطلاع على مخازن المؤن الغذائية والدوائية والمساعدات الخاصة بالنازحين في عدد من المحافظات تبين انها شبه خالية بل انها لاتسد حاجتهم لمدة ايام وهذا ينذر بشيئ خطير سيسبب بكارثة إنسانية كبيرة خصوصا انهم بين فكين قطع المواد الغذائية عنهم نتيجة خلو المخازن من المواد من جهه وعدم تمكنهم من العودة الى مناطقهم لتكلوء العمل بإعمار محافظاتهم ونقص الخدمات فيها من جهه اخرى".



وشدد الدهلكي على، "ضرورة ان تتدارك الحكومة وبأسرع وقت هذه الازمة الانسانية الخطيرة"، محملا، جميع المسوؤلين عن هذا الملف "التقصير الواضح برفد تلك المخازن وغيرها من المساعدات لسد حاجة تلك الشريحة الذين يعانون من البرد القارص والصيف اللاهب ما لايتحمله اي إنسان".

ودعا الدهلكي، الحكومة واللجنة العليا للإغاثة بـ"الإسراع بتوفير احتياجات النازحين من المواد الغذائية والعينية لتدارك هذه الازمة والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادتهم الى ديارهم وانهاء هذا الملف من خلال البدء بإعمار مناطقهم ومحافظاتهم وتسخير كافة الإمكانيات لسد حاجتهم لضمان عيشهم بحرية وسلام طبقا للدستور الذي كفل لهم ذلك".

