العراق يطالب بتزويده صور من الاقمار الصناعية لمواقع وجود رفات المفقودين بحرب الخليج

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، الاحد، عن مطالبة العراق في اجتماعات اللجنة الثلاثية لشؤون المفقودين والاسرى الكويتيين والمفقودين العراقيين ابان حرب الخليج 1991 بتقديم الدعم الفني وتزويده بصور من الاقمار الاصطناعية لمواقع وجود الرفات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق شارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية رقم (47) لشؤون المفقودين والاسرى الكويتيين والمفقودين العراقيين ابان حرب الخليج 1991، والذي عقد في العاصمة الكويتية للفترة من 11-13/12/2018".



وأضافت الوزارة، "مثل العراق في هذا الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف السفير حازم اليوسفي، عقد الاجتماع برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعضوية الجانبين العراقي والكويتي، اضافةً الى حضور ممثلي دول كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ، اضافةً الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وأوضحت الوزارة، أن "العراق اكد على اهمية تقديم الدعم الفني من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق لتزويده بصور من الاقمار الاصطناعية لمواقع وجود الرفات والتقنية والمعدات اللازمة للحفر لعمق اكثر من خمسة امتار فيها، الامر الذي يسهل بالتعرف والكشف عن مصير المفقودين وبالتالي غلق هذا الملف بشكل نهائي".

