الحكيم يؤكد على احترام سيادة العراق وابعاده عن الصراعات الاقليمية والدولية

الخليج 365/ بغداداكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاحد، اهمية احترام سيادة العراق وابعاده عن اي صراع اقليمي ودولي، مشيرا الى أن البلد بحكم تنوعه قادر للعب دور بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم استقبل، اليوم، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة".



وشدد الحكيم، بحسب البيان، على "احترام سيادة العراق وابعاده عن اي صراع اقليمي ودولي"، داعيا الى "اعتماد الحوار منهجا لحل الاشكاليات وتنسيق المواقف والبناء على المشتركات بما يحقق اعلى منفعة للبلدين".

وأوضح الحكيم، أن "العراق بحكم تنوعه قادر ومؤهل للعب دور في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء"، مشيرا الى "النموذج الذي قدمه العراق في التداول السلمي للسلطة وتبادل الادوار".

