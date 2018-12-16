بالوثيقة.. اعفاء مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية من مهامه



تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة النقل تضمنت فيها اعفاء مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ميران فريد من مهامه. الخليج 365/ بغدادتنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة النقل تضمنت فيها اعفاء مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ميران فريد من مهامه. وتضمن الوثيقة ان "فريد ينسب للعمل في الدائرة الفنية". وتابعت ان "مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عباس ناصر يكلف بمهام المدير عام الخطوط الجوية العراقية وكالة اضافة الى مهامه".





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