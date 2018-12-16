نائب: العداء الشخصي ومنع ولاية ثانية للعبادي هو محور رفض الفياض

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف البناء عبد الهادي موحان السعداوي، الاحد، ان استبدال مرشحي الوزارات الثمان المتبقية هو امر متروك لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس للكتل السياسية، فيما أشار الى ان "العداء الشخصي" ومنع ولاية ثانية للعبادي هو محور رفض الفياض لتسلم الداخلية.

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "تغيير اسماء المرشحين للوزارات المتبقية هو امر متروك لرئيس مجلس الوزراء وليس الكتل السياسية كونه صاحب التخويل والحرية باختيار من يراهم مناسبين لتلك الوزارات".



واضاف السعداوي، ان "عبد المهدي بحال لديه الرغبة بتغيير اي اسم فهو المعني بالامر وقد اشار بكل وضوح بانه ليس لديه اي اسماء خارج ماقدمه للبرلمان وعليهم حسم امرهم بالتصويت لمن يرونه مناسبا ورفض البقية كي يعمل على تقديم اسماء بديلة عنها"، لافتا الى أن "حسم الوزارات المتبقية ينبغي ان يكون داخل قبة البرلمان وبالتصويت وليس من خلال المقاطعة او الفوضى ومن لديه اعتراض فليصوت بالرفض وليحشد معه مصوتين بالرفض وليسقط تلك الاسماء بالطرق الديمقراطية".

واكد السعداوي، ان "مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ليس هناك حوله اي ملفات فساد او شبهات قانونية او ملف لدى المساءلة والعدالة او اخفاق بالعمل كي يتم رفضه واستبداله دون تصويت"، مشددا على ان "العداء الشخصي ومنع الفياض لحيدر العبادي من ولاية ثانية هو محور الرفض وهي امور لايمكن القبول بها خلال تشكيل حكومة من المفترض ان هدفها خدمة المواطن وتقديم المصالح العليا على اي مصالح اخرى".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

