اندلاع حريق داخل كرفانين في منطقة الكرادة

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الاحد، بأن حريقا اندلع داخل كرفانين في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تتوجه لاخماد حريق اندلع داخل كرفانات اثنين حسب الاخبارية في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

