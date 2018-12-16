

تواصل قيادة عمليات بغداد عمليات رفع السيطرات من شوارع العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة. الخليج 365/ بغداد بعدسة علي جاسمتواصل قيادة عمليات بغداد عمليات رفع السيطرات من شوارع العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة. وسيؤدي هذا الاجراء الى تخفيف الزخم المروري في شوارع العاصمة، بحسب ما اكده قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي لـ الخليج 365. واليوم قامت القيادة برفع سيطرة مدخل منطقة اليمروك وسيطرة الشعلة الفاصلة مع منطقة الغزالية غربي العاصمة.





وادناه صور رفع السيطرة بين منطقتي الشعلة والغزالية



اما الصور ادناه تبين رفع سيطرة منطقة اليرموك



شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اليرموك والشعلة تودعان سيطراتهما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .