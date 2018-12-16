بالصور.. ضبط معسل وفحم اراكيل مخبأة تحت شحنة خضروات في الخازر

الخليج 365/ بغداداعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، عن ضبط معسل وفحم اراكيل مخبأة تحت شحنة خضروات في سيطرة الخازر، مبينة انه تمت احالة اوراق الشحنة الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.

وقالت الهيئة في بيالن تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة العامة للكمارك/ مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت اليوم الأحد ومن خلال منتسبيها المتواجدين في سيطرة الخازر شمال الموصل من ضبط شاحنة محملة بشحنة مواد ممنوعة من معسل وفحم الأراكيل كانت مخفية تحت شحنة خضروات في محاولة لتهريبها".



واضافت ان "شاحنة الخضروات كانت في تنوي تجاوز سيطرة المغادرة بأتجاه الموصل"، مشيرة الى انه "تم ضبطها و احالة اوراقها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".

‎يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تنفذ حملة واسعة في كافة منافذها الحدودية لمحاربة كافة محاولات التهريب وذلك للحد من محاولات استهداف المجتمع العراقي وخاصة فئة الشباب.