الهجرة تعيد 207 لاجئا عراقيا من مخيم أكدة التركي

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن أعادتها وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في مخيم أكدة في الجمهورية التركية .

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق عمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل ومركز أداره الازمات المشتركة وقوات امن منفذ إبراهيم الخليل أعادت اليوم 207 لاجئا عراقيا في مخيم أكدة في الجمهورية التركية"، مبينا انه "تم أعادتهم ونقلهم عن طريق منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك ".



واضاف جهاكير ان "فريق الوزارة الميداني وزع بينهم مساعدات غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية خلال عملية نقلهم إلى البلاد بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق، عن عودة 533 لاجئا عراقيا كانوا قد فروا إلى سوريا وتركيا من بطش "داعش" التي سيطرت على مناطقهم في عام 2014.

