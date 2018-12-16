تحشيد نيابي لاكمال النصاب بجلسة الخميس وتحذير من انتقال ازمة الوزارات الشاغرة للشارع

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة الشرق الاوسط، الاحد، ان هناك تحشيد نيابي لاكمال النصاب بجلسة الخميس المقبل لحسم ازمة الوزارات الشاغرة، فيما حذرت من انتقال هذه الازمة الى الشارع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله انه "لايوجد تلويح في الافق بشأن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابينته الحكومية يوم الثلاثاء بسبب احتمال عدم اكتمال النصاب"، مشيرا الى ان "يوم الخميس قد يكون يوما حاسما لأن هناك تحشيد نيابي بهدف إكمال النصاب وحسم موضوع الكابينة الوزارية الشاغرة".



وبشأن وجود التنازل عن بعض المرشحين للوزارات، فقد اكد المصدر ان "هناك نوعا من القبول بالأمر الواقع بعدم الاتجاه أكثر في التصعيد في حال لم يكتمل النصاب هذا الأسبوع حتى لا تستمر الأزمة"، محذرا "من انتقال الازمة الى الشارع".

ورجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اليوم الاحد، حسم المتبقي من الكابينة الوزارية الثلاثاء او الخميس المقبلين، فيما اكد على وجود تفاهمات وتقارب بوجهات النظر حول تلك الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية.

