برهم صالح يتخلى عن جنسيته البريطانية

الخليج 365/ بغدادأعلنت رئاسة الجمهورية، الاحد، عن تنازل الرئيس برهم صالح عن الجنسية البريطانية التي منحت له ايام معارضة النظام السابق، مشيرة الى أن صالح تنازل عن الجنسية التزاما بمكا جاء في الدستوري العراقي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية إلتزاما منه بما جاء في الدستور العراقي"، لافتا الى أن "الاجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".



وأَاف تالفيلي، أن "الرئيس اذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، وان تنازله ياتي إلتزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي في المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".