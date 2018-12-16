نائب يكشف عن تقارب كبير بشان الوزارات المتبقية ويرجح حسمها بنهاية الاسبوع الحالي

الخليج 365/بغدادرجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاحد، حسم المتبقي من الكابينة الوزارية الثلاثاء او الخميس المقبلين، فيما اكد على وجود تفاهمات وتقارب بوجهات النظر حول تلك الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية.

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك تفاهمات وتقارب بوجهات النظر حول مرشحي الوزارات المتبقية بكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية"، مبينا ان "حسم الوزارات المتبقية اصبح اكثر قربا من الفترة السابقة ونتوقع الحسم بجلسة الثلاثاء او الخميس المقبل".



واضاف القدو، ان "المفاوضات والمناقشات مستمرة وتجري بشكل مكثف لتحقيق التقارب والتوافق حول الوزارات المتبقية بين النخب السياسية"، لافتا الى ان "الجميع متفق على اهمية استكمال الكابينة الحكومية بشكل سريع كي تتفرغ الحكومة لاستكمال منهاجها وتقديم الخدمات للمواطنين وتفرغ البرلمان لحسم القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

