السامرائي: استمرار الصراعات بمجالس المحافظات قد يدفع لاتخاذ قرار لتجميد عمل المجالس

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، السبت، استمرار الصراعات بمجالس المحافظات "قد يدفع لاتخاذ قرار لتجميد عمل المجالس"، مشيرا الى وجوب العمل على التخفيف من حدة الأزمات في العراق.

وقال السامرائي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ما تشهده مجالس المحافظات من انقسامات وإصطفافات جديدة وما يتبعها من تغييرات في الحكومات المحلية سواء بتغيير المحافظين ومعاونيهم أو رؤساء المجالس أو حتى مدراء الدوائر أصبح ظاهرة سلبية تزيد تداعياتها من تأزيم الأوضاع في البلاد وتؤدي إلى تعميق المشكلات والخلافات بين الكتل السياسية خصوصا أن بعض هذه التغييرات تتم وفق صفقات مشبوهة لا تهدف لخير المحافظات بقدر حرصها على تحقيق مصالح آنية وحزبية ضيقة".



واضاف السامرائي، أن "هناك ضرورة ملحة للعمل على التخفيف من حدة الأزمات في العراق وأن تبذل الأطراف السياسية كل الجهود اللازمة لفرض حالة من الاستقرار في الحكومات المحلية في المحافظات لحين إجراء انتخابات مجالسها التي ينتظر البت فيها قريبا في مجلس النواب".

وأكد السامرائي أن "استمرار حالة التخبط والصراعات في مجالس المحافظات الحالية سيدفعنا إلى تقديم مقترح قانون في مجلس النواب يتضمن تجميد عمل مجالس المحافظات وإقاف إجراءات تغيير المحافظين، وأن يتولى مجلس النواب مراقبة عمل الحكومات المحلية لحين إجراء انتخابات محلية جديدة".

