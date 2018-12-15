نائب عنها: البصرة انتصرت بالامس لنفسها ونسعى لاختيار الانسب لها

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، السبت، ان المحافظة "انتصرت لنفسها" بافشالها جلسة للتصويت على انتخاب محافظ ورئيس مجلس لها.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "البصرة امس انتصرت لنفسها واسقطت جميع المحاولات للنيل منها وفرض الارادات الضيقة عليها وعلى ابناءها من خلال افشال مخططات البعض لتحقيق ما يريدوه من فرض إملاءات ومحاولات لتحقيق منافع ضيقة على حساب مصالح ابنائها".



واضاف المالكي، ان "البصرة عانت ماعانت من تهميش واقصاء وسلب للحقوق"، لافتا الى "اننا سنعمل مع ابناء المحافظة الاخيار والوطنيين لاختيار الانسب لها وفق الاطر القانونية والدستورية بعيدا عن سياسات الاقصاء ولي الاذرع".

واكد المالكي، ان "ثورة الجماهير وفشل جلسة مجلس محافظة البصرة لاختيار محافظ ورئيس مجلس لها بدل محافظها الشرعي دليل رغبة البصرة بالتحرر من قيود الاخرين ورغباتهم الضيقة".

وقررت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الجمعة 14 كانون الاول 2018، تأجيل جلسة استثنائية كانت مخصصة لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس لعدم اكتمال النصاب، تزامناً مع احتشاد عشرات المتظاهرين قرب مقر المجلس.

