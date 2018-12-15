القوات الأمنية تفرق محتجين قرب دار رئيس مجلس البصرة وكالة

الخليج 365/ البصرةفرقت القوات الأمنية في البصرة، السبت، محتجين كانوا يحتشدون قرب دار رئيس مجلس المحافظة وكالة، ولاحقت بعضهم.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن القوات الأمنية فرقت المحتجين الذين كانوا يحتشدون قرب دار رئيس المجلس وليد حميد كيطان الواقعة في منطقة البراضعية ضمن مركز المحافظة، مبيناً أن القوات الأمنية لاحقت بعض المحتجين لإلقاء القبض عليهم أو إبعادهم عن المنطقة.



وكان العشرات تظاهروا قرب ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل لليوم الثاني على التوالي، ومن ثم توجه غالبيتهم في مسيرة احتجاجية باتجاه دار رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان، وأضرموا النار في اطارات سيارات، فيما فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة لحماية الدار، ومنعت محتجين من الاقتراب.