القوات الأمنية تمنع محتجين من الاقتراب أكثر من دار رئيس مجلس البصرة وكالة

الخليج 365/ البصرةاحتشد العشرات من المحتجين قرب دار رئيس مجلس محافظة البصرة وكالة، وأضرموا النار في اطارات سيارات، فيما فرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة حول الدار، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لابعاد المحتجين.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن عشرات المحتجين احتشدوا قرب دار رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الواقعة في منطقة البراضعية ضمن مركز المحافظة، وأضرموا النار في اطارات سيارات، مبيناً أن القوات الأمنية تتواجد بكثافة قرب الدار، ومنعت المحتجين من الاقتراب منه أكثر باستخدام الغاز المسيل للدموع.



وكان العشرات تظاهروا قرب ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل لليوم الثاني على التوالي، ومن ثم توجه غالبيتهم في مسيرة احتجاجية باتجاه دار رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان.

