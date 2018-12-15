فيسبوك يكافئ عراقياً لاكتشافه ثغرة جديدة في الانستغرام

الخليج 365/ بغداداعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، أن موقع الفيسبوك قام بمكافئة عراقي لاكتشافه ثغرة جديدة في الانستغرام.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الثغرة الجديدة تتيح للمهاجم تغيير السيرة الذاتية لاي حساب في هذا الموقع وحفظ المعلومات بعد تغييرها".

وبين المركز ان "الشركة كافأت، وللمرة الثالثة هذا العام، عضو فريق مركز الاعلام الرقمي الشاب العراقي مؤمل احمد شكير مكتشف هذه الثغرة بمبلغ مالي معين".

