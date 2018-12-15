حمودي: عبد المهدي سائر بقوة في تصحيح الاوضاع وقادر على مواجهة التحديات

الخليج 365/ بغداد
اعتبر رئيس مجلس الاعلى الاسلامي في العراق همام حمودي، السبت، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "سائر بقوة" في تصحيح الاوضاع، مشددا على انه قادر على مواجهة التحديات.
واضاف حمودي، "ونحن نقف معه في اعادة هيبة الدولة وحفظ سيادتها ورفض اي تدخلات خارجية".
اعتبر رئيس مجلس الاعلى الاسلامي في العراق همام حمودي، السبت، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "سائر بقوة" في تصحيح الاوضاع، مشددا على انه قادر على مواجهة التحديات.
وقال حمودي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عادل عبد المهدي سائر بقوة في تصحيح الاوضاع، وقادر على مواجهة التحديات".
واضاف حمودي، "ونحن نقف معه في اعادة هيبة الدولة وحفظ سيادتها ورفض اي تدخلات خارجية".
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