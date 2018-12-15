انهيار جزئي لمبنى قديم في منطقة الكرادة وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن مبنى قديم في منطقة الكرادة وسط بغداد تعرض للانهيار بشكل جزئي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد المباني القديمة قرب ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط بغداد تعرض للانهيار بشكل جزئي".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاضرار غير معروفة لغاية الان".

