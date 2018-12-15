العشرات يتظاهرون قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإصلاحات

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات لليوم الثاني على التوالي قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإجراء اصلاحات وإنهاء المحاصصة وتخليص المحافظة من أزماتها الخدمية والسياسية، والحفاظ على الأموال التي حصلت عليها المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة، إن العشرات تظاهروا سلمياً قرب ديوان محافظة البصرة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بإجراء إصلاحات وإنهاء المحاصصة، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات العامة، ومعالجة المشاكل السياسية التي تواجهها المحافظة، وإقصاء المسؤولين المتهمين بالفساد والفشل، والحفاظ على الأموال التي حصلت عليها المحافظة في الآونة الأخيرة من خلال انفاقها على مشاريع حيوية.



ولفت المراسل الى أن المتظاهرين أكدوا على أهمية أن تفي الحكومة بالتعهدات التي وعدت بها أهالي المحافظة، مضيفاً أن القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة في موقع التظاهرة.

وكان بعض أعضاء مجلس المحافظة حاولوا يوم أمس عقد جلسة استثنائية لانتخاب محافظ ورئيس لمجلس المحافظة، إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، وفي أثناء محاولة اقامة الجلسة تظاهر العشرات قرب مقر مجلس المحافظة، وأغلقوا الأبواب لمنع الأعضاء الذين كانوا في الداخل من المغادرة، ثم فرقت القوات الأمنية المتظاهرين، وحصلت حالات اختناق غير خطيرة من جراء استخدام الغاز.