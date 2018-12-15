الحلبوسي يبحث مع البارزاني في اربيل ملف حسم الوزارات المتبقية

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، مع عدد من الشخصيات البارزة في اقليم كردستان بينهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ملف حسم الوزارات المتبقية.

وقال المكتب الاعلاتمي للجلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبرفقة وفد نيابي التقى، اليوم في أربيل، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق، وجهود استكمال الكابينة الحكومية".



وأَضاف البيان، أنه "جرى التأكيد على ضرورة حسم الوزارات المتبقية، وأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تظافر الجهود لخدمة جميع العراقيين عبر حكومة قوية مدعومة من القوى السياسية، اضافة الى الحث على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، وضرورة تعزيز إمكانات مؤسساتها وقدراتها من خلال دعم الحكومة في اختيار الشخصيات المناسبة لشغل المناصب".

وتابع البيان، أن الحلبوسي التقى ايضا "نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان لبحث تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والإقليم، وحل المشاكل العالقة وفقا للدستور، والتطرق إلى ملف إعمار المناطق المحررة، وبذل الجهود لغلق ملف النازحين وضمان عودتهم"، مختتما زيارته بـ"لقاء مسرور بارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان".

