الانواء تصدر تقريرا لطقس الايام الثلاثة المقبلة: امطار وعواصف رعدية

الخليج 365/ بغدادأصدرت هيئة الانواء الجوية، السبت، تقريرا عن الحالة الجوية للايام الثلاثة المقبلة ، فيما اكدت وجود امطار وعواصف رعدية في كافة المناطق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "البلاد ستتاثر اعتبارا من يوم غد الاحد ولغاية الثلاثاء المقبل بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحمر الأحمر".

وأضافت الهيئة ان "المنطقة الشمالية سيكون فيها الطقس غائم خلال الليل مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية من يوم الاحد وتستمر الامطار لتشمل كافة أجزاء المنطقة الشمالية وتزداد شدتها يوم الاثنين لتكون بين المتوسطة الشدة والغزيرة في السليمانية وحلبجة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية وينحسر هذا التاثير يوم الثلاثاء نحو الاقاسم الشرقية لتستمر الامطار في تلك الأقسام متوسطة الشدة مع تساقط للثلوج في اسامها الجبلية".

