مصادرة 83 طنا من مختلف المواد بأوراق مزورة في منفذ فايدة

الخليج 365/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن مصادرة خمس عجلات محملة بـ 83 طنا من مختلف المواد بأوراق مزورة في منفذ فايدة بين محافظتي اربيل ونينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكنت خلال الأيام المنصرمة بكوادرها العاملة في نقطة كمرك فايدة الواقعة بين محافظتي نينوى واربيل وبالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط خمس عجلات محملة بـ ٨٣ طن مواد مختلفة باوراق جمركية مزورة".



وأضاف، أن "بمحاولة من اصحاب العجلات الخروج من سيطرة المغادرة بأوراق جمركية مزورة تم ضبط المتهمين والعجلات و تنظيم محاضر ضبط اصولية فيما اودعت العجلات والمواد في مديرية جمرك المنطقة الشمالية وتم احالة الاوراق التحقيقية والمتهمين الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم".

وتعلن الهيئة العامة للجمارك بين الحين والآخر عن ضبطها مواد لا تحمل اوراقا اصولية ويروم اصحابها ادخالها الى مختلف المحافظات العراقية.

