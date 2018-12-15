نائب يكشف عن مساعٍ لسائرون والفتح لحسم الوزارات المتبقية بجلسة الثلاثاء

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، عن مساع لدى تحالفي الفتح وسائرون للوصول الى رؤية مشتركة بشأن حسم الوزارات المتبقية خلال جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل.

وقال جابر في حديث لـ الخليج 365، "هناك لجنة تفاوضية تابعة لتحالف الفتح يقابلها اخرى تابعة لسائرون، وهناك جدية لدى الطرفين لتجاوز الازمات الموجودة على الساحة وابرزها بالوقت الحاضر استكمال الكابينة الوزارية"، مؤكدا وجود "سعي للاتفاق حول رؤية موحدة وكاملة لجلسة الثلاثاء المقبل".



وأضاف جابر، أن "الطرفين منحا صلاحية كبيرة لعادل عبد المهدي لاختيار وزراء كابينته الحكومية، ونعتقد الاجتماعات المرتقبة خلال هذين اليومين ستصل الى حل توافقي حول الملاحظات المطروحة على بعض المرشحين"، مشددا ان "جميع الاطراف السياسية لديها الجدية والرغبة باستكمال الكابينة الوزارية بجلسة الثلاثاء المقبل لوجود التزامات اخرى وقوانين مهمة وخاصة الموازنة ينبغي استكمالها باسرع وقت".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018 لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

