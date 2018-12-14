عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن تظاهرة اليوم

الخليج 365/ بغداداصدرت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، بياناً بشأن التظاهرة التي انطلقت اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة، مؤكدة حماية التظاهر السلمي.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بحماية التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، تم تأمين الحماية الامنية للتظاهرة السلمية التي انطلقت عصر اليوم الجمعة الموافق 14 كانون الاول في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".



وأضاف البيان أنه "المتظاهرين تفرقوا بعد اتمام ممارستهم الديمقراطية دون خرق يذكر".

ونظم المئات من انصار التيار الصدري، اليوزم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد مهرجاناً لـ"دعم القرار العراقي".