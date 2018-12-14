بالفيديو: برلمانيات سابقات ينتقدن "استبعاد" النساء من التشكيلة الوزارية

التصدي للمسؤولية أمر ليس بالهين، فالعمل السياسي في العراق يحتاج الى ادوات وركائز ربما تختلف قليلا ليستند عليها، كأن يكون حزبا قويا او شخصيات بارزة ذات نفوذ وتأثير على المحيط المعبأ بالخلافات والتحديات. المرأة بين هذه التحديات لا تلعب دورا واضحا في صنع القرار السياسي، ففي حكومة عبد المهدي استبعدت تماما من التشكيلات الحكومية، بحسب برلمانيات سابقات.

البعض يرى بان التجارب السابقة للنساء في تولي المسؤولية في الوزارات فشلت تماما حتى اصبحت الوزارات التي شغلنها بوابات للفساد، الا ان ناشطات بحقوق المراة وجدن ان هذا الاخفاق لا يعمّم على جميع النساء، وبرّرن ذلك بطريقة الاختيار الخاطئة انذاك، وعدم وجود تشريعات تضمن حق المرأة وتؤهلها للعب دور واضح في صنع القرار السياسي .



الوجوه الجديدة التي دخلت الى مجلس النواب من النساء، امامهن طريق شاق بين التنافس داخل مجلس النواب للحصول على فرص قيادية في لجان البرلمان المتعددة، وبين سلسلة القوانين المعطلة والتي لا بدّ لهن من تشريعها لانصاف اقرانهن من النساء اللائي يعولن عليهن في ملف التمثيل في السلطة التشريعية.

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