مجلس البصرة يؤجل جلسة لانتخاب محافظ تزامناً مع خروج تظاهرة احتجاجية

الخليج 365/ البصرةقررت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الجمعة، تأجيل جلسة استثنائية كانت مخصصة لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس لعدم اكتمال النصاب، ذلك تزامناً مع احتشاد عشرات المتظاهرين قرب مقر المجلس.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن رئاسة مجلس المحافظة قررت بسبب عدم اكتمال النصاب تأجيل جلسة استثنائية كانت مخصصة لانتخاب محافظ ورئيس لمجلس المحافظة، مبيناً أن 14 عضواً حضروا من أصل 35 عضواً.



وأشار المراسل الى أن محاولة عقد الجلسة تزامنت مع احتشاد عشرات المتظاهرين قرب مقر المجلس، وهم يطالبون بإجراء إصلاحات وتحسين الخدمات وعدم تدخل سياسيين من خارج المحافظة في شؤونها، مضيفاً أن بعض المتظاهرين احتشدوا عند بوابة المجلس لمنع أعضاء المجلس من المغادرة بهدف الضغط عليهم.

يشار الى أن البصرة تشهد منذ أيام قليلة حراكاً سياسياً ملحوظاً أدى لغاية الآن عن تأسيس كتلة سياسية في مجلس المحافظة تتألف من ثلث الأعضاء، وجاء في بيان للكتلة الجديدة (أباة البصرة) أصدرته قبل ساعات قليلة أن "الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها بعض الأعضاء لن تعقد، وهي غير قانونية، والأجدر الدعوة الى عقد جلسة في المجلس حول شح وملوحة المياه أو ظاهرة البطالة أو جرائم تهريب النفط أو مشاكل الصحة والتربية، مضيفة أن أهل البصرة يرفضون بشكل قاطع فرض إرادات عليهم من خارج المحافظة، وعلى العقل السياسي العراقي أن يدرك ذلك.

جدير بالذكر أن تأسيس الكتلة الجديدة تزامن مع اعلان رئيس المجلس وكالة وليد حميد كيطان عن فتح باب الترشيح للراغبين بشغل منصب المحافظ، وهو اجراء لاقى اعتراضاً من المحافظ أسعد العيداني وبعض أعضاء المجلس، وبعد إغلاق باب الترشيح قبل يومين تم يوم أمس تحديد الساعة الواحدة من ظهر اليوم لعقد جلسة استثنائية في مقر المجلس لتنصيب محافظ جديد، إلا أن النصاب لم يكتمل لعقد الجلسة.

