نائب يدعو وزير النقل لاستبدال مسؤولي المناصب الادارية التي مضى عليها فترات طويلة

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، الجمعة، وزير النقل عبدالله لعيبي لاجراء تغييرات في متقلدي المناصب الادارية بالخطوط الجوية العراقية، خاصة ما يتعلق منها بالشخصيات التي مضى عليها فترة طويلة.

وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، إن "الخطوة الاولى بالاصلاح ينبغي ان تتضمن استبدال جميع الدرجات الخاصة التي مضت عليها فترات طويلة بالمناصب الادارية خاصة بالمؤسسات التي تمثل واجهة العراق الخارجية ومنها الخطوط الجوية العراقية"، مبينا ان "هناك بعض الشخصيات مازالت في مناصبها بالخطوط الجوية منذ فترات طويلة ونعتقد ان الاصلاح وتجديد الدماء يسلتزم استبدال تلك الشخصيات بأخرى من الكفاءات الوطنية والشابة".



واضاف فاخر، ان "وزير النقل هو جزء من عملية الاصلاح والتغيير بالعملية السياسية، بالتالي فهو مطالب باجراء تعديلات في الدرجات الخاصة والادارية بالوزارة عموما والخطوط الجوية خصوصا كجزء من التغيير الايجابي".

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا، الجمعة 26 تشرين الاول 2018، عزمهم اطلاق حملة واسعة لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بابعاد المدراء العامين الذين امضوا اكثر من اربعة سنواب في المنصب.

