الجمارك تعلن ضبط حاوية مواد غذائية منتهية الصلاحية ام قصر الشمالي

الخليج 365/ بغداد
اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، ضبط حاوية تحوي موادا غذائية منتهية الصلاحية بميناء ام قصر.
وأضافت الهيئة، انه "تم ضبط هذه الارسالية من قبل لجنة الكشف الجمركي وشعبة الأمن الوطني وتم إحالتها الى القضاء لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها" .
اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، ضبط حاوية تحوي موادا غذائية منتهية الصلاحية بميناء ام قصر.
وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مركز جمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع شعبة الأمن الوطني تمكن اليوم من ضبط حاوية مخالفة للضوابط تحوي مواد غذائية (كچب) هولندي المنشأ منتهي الصلاحية ."
وأضافت الهيئة، انه "تم ضبط هذه الارسالية من قبل لجنة الكشف الجمركي وشعبة الأمن الوطني وتم إحالتها الى القضاء لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها" .
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