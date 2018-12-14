مقتل شاب واصابة اخر نتيجة شجار بالاسلحة البيضاء شمالي بغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل شاب واصابة اخر بجروح نتيجة شجار بالاسلحة البيضاء شمالي بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت، ظهر اليوم، بين عدد من الشباب تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة سبع قصور، شمالي العاصمة بغداد، مااسفر عن مقتل شاب واصابة اخر بجروح مختلفة".

وأوضح المصدر، أن "سيارات الاسعاف نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادث".

