الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل شاب واصابة اخر بجروح نتيجة شجار بالاسلحة البيضاء شمالي بغداد.
وأوضح المصدر، أن "سيارات الاسعاف نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادث".
أفاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل شاب واصابة اخر بجروح نتيجة شجار بالاسلحة البيضاء شمالي بغداد.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت، ظهر اليوم، بين عدد من الشباب تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة سبع قصور، شمالي العاصمة بغداد، مااسفر عن مقتل شاب واصابة اخر بجروح مختلفة".
وأوضح المصدر، أن "سيارات الاسعاف نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادث".
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب واصابة اخر نتيجة شجار بالاسلحة البيضاء شمالي بغداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .