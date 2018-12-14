توقعات بإلغاء جلسة استثنائية لمجلس محافظة البصرة لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، بأن جلسة استثنائية من المقرر أن يعقدها المجلس لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس في الساعة الواحدة ظهراً تأخر انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان دعا يوم أمس أعضاء المجلس كافة الى المشاركة في جلسة استثنائية في الساعة الواحدة من ظهر اليوم لانتخاب محافظ للبصرة ورئيس لمجلسها"، مبيناً أن "بعد مرور ساعة على موعد الجلسة حضر 14 عضواً من أصل 35 عضواً، وذلك ينذر بإلغاء أو تأجيل الجلسة الى موعد آخر في حال عدم حضور المزيد من الأعضاء".



وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه "وجود انقسامات وخلافات سياسية عميقة داخل مجلس المحافظة في ظل اصرار تيار الحكمة على تغيير المحافظ الحالي أسعد العيداني وتمسك الأخير بالمنصب"، مضيفاً أن "تيار الحكمة أوفد بعض قيادييه البارزين الى البصرة، ومنهم عبد الحسين عبطان، للقيام بمفاوضات مباشرة مع القوى السياسية في المحافظة".

يشار الى أن البصرة تشهد منذ أيام حراكاً سياسياً ملحوظاً أدى لغاية الآن عن تأسيس كتلة سياسية في مجلس المحافظة تتألف من ثلث الأعضاء، وجاء في بيان للكتلة الجديدة (أباة البصرة) أصدرته قبل ساعات قليلة أن "الجلسة الاستثنائية لن تعقد، وهي غير قانونية، والأجدر الدعوة الى عقد جلسة في المجلس حول شح وملوحة المياه أو ظاهرة البطالة أو جرائم تهريب النفط أو مشاكل الصحة والتربية"، مضيفاً أن "أهل البصرة يرفضون بشكل قاطع فرض إرادات عليهم من خارج المحافظة، وعلى العقل السياسي العراقي أن يدرك ذلك".

جدير بالذكر أن تأسيس الكتلة الجديدة تزامن مع اعلان رئيس المجلس وكالة وليد حميد كيطان عن فتح باب الترشيح للراغبين بشغل منصب المحافظ، وهو اجراء لاقى اعتراضاً من المحافظ أسعد العيداني وبعض أعضاء المجلس، وبعد إغلاق باب الترشيح قبل يومين تم في ساعة متأخرة من ليل أمس تحديد الساعة الواحدة من ظهر اليوم لعقد جلسة استثنائية في مقر المجلس لتنصيب محافظ جديد.

