نائبة تعتزم جمع تواقيع لمطالبة الوزارات المستفيدة من القروض الدولية بالكشف عن ابواب صرفها

الخليج 365/ بغدادتعتزم عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين الماذي جمع تواقيع لتعديل الفقرات الخاصة بالقروض الدولية التي يتضمنها قانون المعاهدات، مطالبة الوزارات المستفيدة من تلك القروض بالكشف عن ابواب صرفها بعد ان منحت لها.

وقالت الماذي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس النواب في دورته الماضية اقر قانون المعاهدات والذي يتضمن فقرات خاصة بالقروض الدولية"، مبينةً "سنجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب لتعديل تلك الفقرات خصوصاً ان بعضها يتجاوز ملايين الدولارات".



واوضحت الماذي، ان "القروض الدولية يجب ان تمر بمجلس النواب وتحديداً لجنة العلاقات الخارجية لمناقشتها قبل ان تصل الى الحكومة وهذا ماسيتضمنه التعديل على القانون"، مؤكدةً ان "البرلمان كان يعطي الحرية الكاملة للحكومة نظراً للاوضاع الاقتصادية التي كانت تعاني منها في السابق".

وتابعت الماذي "سنرسل كتاباً الى الوزارات المستفيدة من تلك القروض لتزويد مجلس النواب بتفاصيل وابواب صرفها ومنها الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والكهرباء للاطلاع عليها"، لافتة الى ان "مجلس النواب سيستضيف الجهات المسؤولة عن صرف تلك القروض في الوزارات حال وجود اي خلل فيها خلال المرحلة المقبلة".

