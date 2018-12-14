بالفيديو: ما هي أفضل السبل للإرتقاء بواقع الاهوار المتردي؟

ما تعيشه اهوار العراق من واقع مترد من ناحية افتقارها للخدمات وسبل التنمية التي تؤهلها كمكان سياحي واثاري، دعا مركز التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد الى عقد ورشة عمل مع محافظة ميسان تخص التنمية المكانية في الاهوار وكيفية الحفاظ على هويتها .

في هذا السياق، قال عبد الحسين العسكري، عميد مركز التخطيط الحضري والاقليمي في جامعة بغداد: "نعمل ورشة على أساس وضع خطوط عريضة للتنمية المكانية في الاهوار خصصوا انه بعد ادراجها في لائحة التراث العالمي لم يتم العمل على اساس تنمية هذه المنطقة".



محافظة ميسان طالبت الحكومة المركزية بإيلاء مزيد من الاهتمام للاهوار من خلال انجاز مشاريع تسهم بإعادة النشاطات البيئية والاحيائية إليها .

من جهته، قال علي دواي، محافظ ميسان: "نعمل بين فترة واخرى على دعم ملف الاهوار من خلال النشاطات والفعاليات ومطالباتنا مستمرة الى الحكومة الاتحادية لتنفيذ بعض الخطط المحدودة وتحقيق التنمية المحلية لسكان الأهوار".

ازمة شح المياه التي طالت الاهوار كادت ان تقضي عليها تماما من خلال رفعها من لائحة التراث العالمي الا ان الامطار الاخيرة، يقول مختصون انها اسهمت برفع مناسيب المياه فيها ودرء الخطر عنها .

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