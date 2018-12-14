تظاهرات امام مبنى محافظة البصرة وسط انتشار امني كثيف

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات من المواطنين، الجمعة، امام مبنى محافظة البصرة وسط انتشار امني كثيف، رفضا للمحاصصة وتوفير الخدمات وانتخاب الفاسدين.

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المواطنين البصريين تظاهروا اليوم امام مبنى مجلس محافظة البصرة، رفضا للمحاصصة والمطالبة بتوفير خدمات ورفضا لانتخاب الفاسدين".

ووأفاد مصدر في مجلس محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن جلسة استثنائية من المقرر أن يعقدها المجلس لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس في الساعة الواحدة ظهراً تأخر انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب.



يشار الى أن البصرة تشهد منذ أيام حراكاً سياسياً ملحوظاً أدى لغاية الآن عن تأسيس كتلة سياسية في مجلس المحافظة تتألف من ثلث الأعضاء، وجاء في بيان للكتلة الجديدة (أباة البصرة) أصدرته قبل ساعات قليلة أن "الجلسة الاستثنائية لن تعقد، وهي غير قانونية، والأجدر الدعوة الى عقد جلسة في المجلس حول شح وملوحة المياه أو ظاهرة البطالة أو جرائم تهريب النفط أو مشاكل الصحة والتربية"، مضيفاً أن "أهل البصرة يرفضون بشكل قاطع فرض إرادات عليهم من خارج المحافظة، وعلى العقل السياسي العراقي أن يدرك ذلك".