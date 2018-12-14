الوطنية: المساءلة والعدالة أصبحت أداة لتصفية الخصوم واقصائهم عن العملية السياسية

الخليج 365/ بغداداتهم رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الجمعة، هيئة المساءلة والعدالة بأنها اصبحت أداة لتصفية الخصوم واقصائهم عن العملية السياسية.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي كنا نتمنى أن تبتعد هيئة المساءلة والعدالة عن انحيازها لبعض الجهات السياسية التي لا تتوانى لحظة في الاستعانة بهذه الهيأة لتصفية خصومها واقصائهم عن العملية السياسية وليس أدل من ذلك قيام بعض أعضاء الهيئة بإصدار قرار سيئ الصيت يوم ١٢/١٢/٢٠١٩ بشمول عباس مهدي صالح الحمداني عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف الوطنية بإجراءات المساءلة والعدالة الا دليل واضح على مدى التدخل السافر لبعض الجهات السياسية وممارسة سياسة الإملاء على البعض من أعضاء الهيئة الذين باتوا مسلوبي الإرادة ولا يمتلكون سوى الانصياع لهذه الجهة أو تلك."



وبين الشمري "ان عباس مهدي صالح الحمداني سبق وأن اشترك بانتخابات مجلس محافظة بغداد عام ٢٠٠٩ وفاز بها ومن ثم اشترك في انتخابات مجلس محافظة بغداد عام ٢٠١٣ وفاز بها أيضاً واشترك بانتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٤ بعد أن أصدرت الهيئة التمييزية المختصة بالنظر بالطعون المقدمة على هيئة المساءلة والعدالة قراراها بعدم شمول الحمداني بإجراءات المساءلة والعدالة وان هنالك تشابه أسماء وهو قرار بات وقطعي ولا يقبل النقاش وثم اشترك في انتخابات مجلس النواب العراقي عام ٢٠١٨ ولم يصدر أي كتاب من هيئة المساءلة والعدالة يشير إلى شموله باجرائتها على الإطلاق. "

وأكد الشمري "ان بعض أعضاء هيئة المساءلة والعدالة أثبتوا اليوم عدم احترامهم لقرارات القضاء العراقي من جهة وانصياعهم لبعض الجهات السياسية التي تعمل على تصفية خصومها بطريقة تبتعد عن المهنية والاستقلالية. "

وأضاف الشمري" نحن نعول اليوم على البعض الآخر من أعضاء الهيئة الذين التزموا بالمسؤولية التي تشكلت بموجبها هذه الهيئة والنأي بها عن الصراعات السياسية .

وقرر مجلس محافظة بغداد، امس الخميس، انهاء عضوية عباس مهدي صالح محل الحمداني من المجلس، بعد "ثبوت شموله باجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008".

