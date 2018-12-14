العراق يطالب المجتمع الدولي بتمويل اجراءات التخفيف والتكيف المناخي

الخليج 365/ بغدادطالب العراق، اليوم الجمعة، بالدعم الدولي لمواجهة تحديات المناخ وتمويل اجراءات "التخفيف والتكيف"، مشيرا الى أنه ضمن الدول الخمسة الاكثر هشاشة في التغييرات المناخية.

وقال الوكيل الاداري والمالي في وزارة الصحة والبيئة كامران علي حسن، في بيان صحفي، صدر، اليوم، إن "وفدا عراقيا شارك خلال اجتماعات مؤتمر الاطراف الرابع والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية المنعقد في مدينة Katowice البولندية للفترة من 2 الى 14 من الشهر الحالي"، مبينا أن "الوفد العراقي طالب بالدعم الدولي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية".



وأضاف ان "العراق من بلدان العالم المتاثرة بالتغيرات المناخية ويعتبر ضمن الدول الخمسة الاكثر هشاشة"، منوها "ما لهذا الموضوع من تاثيرات اقتصادية واجتماعية وصحية على المجتمع العراقي".

واوضح حسن بانه "تم خلال الاجتماعات المطالبة بتقديم التمويل اللازم للقيام باجراءات التخفيف والتكيف وبما يساعد العراق على تنفيذ متطلبات تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية و دعم المجتمع العراقي بقطاعاته كافة ".

وعلى هامش اجتماعات مؤتمر الاطراف المنعقدة ، شارك الوفد العراقي في الاجتماع الوزاري العربي لاعداد برنامج عمل وتوحيد الموقف والاتجاهات العربية تجاه قضايا التغيرات المناخية وما يعزز دور العراق الاقليمي والعربي في هذا الموضوع، بحسب البيان.

ويشارك العراق متمثلا بوزارة الصحة والبيئة في هذا المؤتمر والذي يعد خريطة الطريق لتنفيذ اتفاق المناخ العالمي الجديد و تم الاتفاق بشأنه في باريس سنة 2015 ، بوفد برئاسة كامران علي حسين الوكيل الاداري والمالي لوزارة البيئة وبمشاركة ممثلي اكثر من 12 وزارة.

