تنفيذ ممارسة أمنية تدريبية في ميناء أبو فلوس وفقاً لسيناريو افتراضي بشأن هجوم إرهابي

الخليج 365/ البصرةنفذت الشركة العامة للموانئ بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ودوائر أخرى في البصرة، الخميس، ممارسة تدريبية أمنية مبنية على سيناريو افتراضي يتمحور حول تعرض سفينة تحمل شحنة من مواد كيمياوية الى هجوم إرهابي بعبوة ناسفة.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ الخليج 365، إن "الشركة العامة للموانئ أقامت بالتعاون والتنسيق مع دائرة البيئة والمدونة البحرية الدولية ومديرية الدفاع المدني ومديرية الصحة ممارسة أمنية تدريبية في ميناء أبو فلوس التجاري نفذها فريق الاستجابة لانسكاب المواد الخطرة (CBRN)"مبيناً أن "الممارسة مبنية على سيناريو يقضي بتسرب كمية من مواد خطرة أثناء تفريغها من سفينة راسية بجانب أحد الأرصفة، وذلك من جراء عمل ارهابي افتراضي (وهمي) بعبوة ناسفة، ومن ثم تدخل الجهات المختصة والسيطرة على الموقف ومعالجة المصابين من التسرب الكيمياوي".



يشار الى أن الموانئ التجارية العراقية تشهد بين حين وآخر اجراء ممارسات أمنية تدريبية مصممة لمحاكاة خروقات محتملة، حيث تنفذ تلك الممارسات بالاعتماد على سيناريوهات افتراضية تشمل احباط تسلل إرهابيين، وإفشال محاولات تهريب مخدرات وأسلحة، واخماد حرائق مفتعلة.