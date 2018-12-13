وزير الخارجية يؤكد لنظيره الدنماركي اهمية مشاركة كوبنهاغن باعادة اعمار المناطق المحررة

الخليج 365/ بغدادأكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، اهمية مشاركة الدنمارك باعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، فيما أشار وزير الخارجية الدنماركي اندريس سامولسين الى الدعم الكامل للعراق وحكومته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى وزير الخارجية الدنماركي اندريس سامولسين في مبنى الوزارة ببغداد ، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق ومملكة الدنمارك وسبل الارتقاء بها من اجل تطويرها في المجالات كافة".



وبين الحكيم "اهتمام العراق بالعلاقات مع الدنمارك وضرورة تطويرها"، مشيدا بـ"الدور المهم والحيوي الذي لعبه الدنمارك بدعمه للعراق في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولي، وكذلك الدعم المتميز في المجال الانساني".

واعرب عن امله بأن "يكون الدنمارك من الدول المشاركة بفعالية عالية في اعادة اعمار المناطق المحررة من عصابات داعش".

من جانبه هنأ سامولسين، بحسب البيان "الوزير الحكيم بمناسبة تسنمه حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة وامله بمزيد من التطور والازدهار في كافة المجالات الاقتصادية والامنية والعسكرية، مع الدعم الكامل للعراق وحكومته من قبل اصدقائه في الدنمارك بما يضمن وحدة العراق وامنه وسيادته".